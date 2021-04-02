BBC Türkçe'den düzeltme ve özür açıklaması
02.04.2021 14:57
BBC Türkçe'de dün Guardian gazetesindeki habere atfen "2'nci Süveyş Kanalı projesi"ne ilişkin bir haber yayımlandı.
BBC Türkçe'de 1 Nisan 2021 Perşembe günü TSİ 10: 32'de Guardian gazetesindeki habere atfen "2'nci Süveyş Kanalı projesi': BM yeni deniz yolu alternatiflerini inceliyor" başlıklı bir haber yayımlandı.
Gün içinde 1 Nisan şakası olduğunu teyit eder etmez haberi derhal yayından kaldırdık, haberle ilgili sosyal medya paylaşımlarımızı sildik.
BBC Türkçe, doğru ve tarafsız yayıncılık ilkelerine bağlıdır.
Bu hata nedeniyle okurlarımızdan ve sosyal medyadaki takipçilerimizden özür dileriz.
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