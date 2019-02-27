Son Dakika Haberleri: Bbc ve Itv'den Netflix'e Rakip Platform

Bbc ve Itv'den Netflix'e Rakip Platform

1 saat önce

İngiliz yayın kurumu BBC ve ITV'nin, Netflix'e rakip bir platform oluşturmaya hazırlandıkları bildirildi.

Bbc ve Itv'den Netflix'e Rakip Platform, System.String[]
İngiliz yayın kurumu BBC ve ITV'nin, Netflix'e rakip bir platform oluşturmaya hazırlandıkları bildirildi.

BBC'den yapılan açıklamada, BBC ve ITV'nin, görüşmelerin son aşamasında oldukları, "BritBox" olarak adlandırılacak platformun bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesinin planladığı belirtildi.

BBC Genel Direktörü Tony Hall, konuya ilişkin değerlendirmesinde, sunulacak hizmet karşılığında talep edilecek abonelik ücretinde de rekabetçi olunacağını kaydetti.

ITV Üst Yöneticisi Damel Carolyn McCall ise kurulacak ortak platform için "İngiliz yaratıcılığının merkezi olacak." ifadesini kullandı.

McCall, " İngiltere'de internet kullanan evlerin yüzde 43'ü BritBox'a abone olmakla ilgileniyor. Burada bizim için bir fırsat penceresi var." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:28 Kaynak: AA

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