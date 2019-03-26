Son Dakika Haberleri: Bbdso "9. Senfoni" ile Sahnede Olacak

Bbdso "9. Senfoni" ile Sahnede Olacak

35 dakika önce

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde Beethoven'ın "9. Senfoni" eseriyle dinleyicinin karşısına çıkacak.

Bbdso
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde Beethoven'ın "9. Senfoni" eseriyle dinleyicinin karşısına çıkacak.

BBDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, orkestra, bu haftaki konserinde, dünyaca ünlü besteci Ludwig van Beethoven'ın unutulmaz eseri "9. Senfoni" ile sahne alacak.

Bestecinin, Schiller'in insan sevgisi, barış ve kardeşlik temalı şiiri "Neşeye Övgü" sözleri üzerine yazdığı son olgunluk dönemi eserinin seslendirileceği konseri, İtalyan şef Antonio Pirolli yönetecek.

Konserde, Devlet Çoksesli Korosu ile Devlet Opera ve Balesi solist sanatçıları Feryal Türkoğlu (soprano), Ferda Yetişer (mezzo soprano), Arda Doğan (tenor) ve Tuncay Kurtoğlu (bas) solist olarak yer alacak.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konser, 28 Mart Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:32 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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