Bbdso "9. Senfoni" ile Sahnede Olacak

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde Beethoven'ın "9. Senfoni" eseriyle dinleyicinin karşısına çıkacak.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde Beethoven'ın "9. Senfoni" eseriyle dinleyicinin karşısına çıkacak.



BBDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, orkestra, bu haftaki konserinde, dünyaca ünlü besteci Ludwig van Beethoven'ın unutulmaz eseri "9. Senfoni" ile sahne alacak.



Bestecinin, Schiller'in insan sevgisi, barış ve kardeşlik temalı şiiri "Neşeye Övgü" sözleri üzerine yazdığı son olgunluk dönemi eserinin seslendirileceği konseri, İtalyan şef Antonio Pirolli yönetecek.



Konserde, Devlet Çoksesli Korosu ile Devlet Opera ve Balesi solist sanatçıları Feryal Türkoğlu (soprano), Ferda Yetişer (mezzo soprano), Arda Doğan (tenor) ve Tuncay Kurtoğlu (bas) solist olarak yer alacak.



Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konser, 28 Mart Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Şampiyon Yarış Atı İcradan Satılacak

Börekçi, İstiklal Marşı'nı Okuyan Müşterilerine Bedava Börek Veriyor

Yetiştirdiği Köpekler 150 Bin Liraya Kadar Alıcı Buluyor

Eski Eşini 23 Yerinden Bıçaklayan Caninin Avukatı, Savunmasıyla Pes Dedirtti