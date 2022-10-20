BBDSO akordiyon sanatçısı Pietro Roffi'yi ağırladı - Son Dakika
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BBDSO akordiyon sanatçısı Pietro Roffi'yi ağırladı

20.10.2022 23:06

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta düzenlenen konserde akordiyon sanatçısı Pietro Roffi'yi konuk etti.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta düzenlenen konserde akordiyon sanatçısı Pietro Roffi'yi konuk etti.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, konuk orkestra şefi Artun Hoinic yönetti.

Gecede, sanatçı Roffi "Peri Masalları" ve "Konçerto Antonin Dvorak Senfoni No: 9 Op. 95" gibi eserleri BBDSO eşliğinde müzikseverlere sundu.

Konser sonunda konuk sanatçı ve şef, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA
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Mustafa Kemal Atatürk, Merinos, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BBDSO akordiyon sanatçısı Pietro Roffi'yi ağırladı - Son Dakika

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