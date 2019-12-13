BBDSO, Azeri ve Çek bestecilerin eserlerini sahneye taşıyacak - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat BBDSO, Azeri ve Çek bestecilerin eserlerini sahneye taşıyacak - Son Dakika

BBDSO, Azeri ve Çek bestecilerin eserlerini sahneye taşıyacak

6 saat önce

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Azeri besteciler Polad Bülbüloğlu ve İlyaz Mirzayev ile Çek Antonin Dvorak'ın eserlerini sanatseverlerle buluşturacak.

BBDSO, Azeri ve Çek bestecilerin eserlerini sahneye taşıyacak, System.String[]

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Azeri besteciler Polad Bülbüloğlu ve İlyaz Mirzayev ile Çek Antonin Dvorak'ın eserlerini sanatseverlerle buluşturacak.

BBDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 19 Aralık'ta verilecek konserin ilk yarısında, Bülbüloğlu'nun "Aşk ve Ölüm Balesinden Seçmeler" adlı bale müziği, Azerbaycanlı orkestra ve opera şefi Ayyub Guliyev tarafından yönetilecek.

Mirzayev'in balaban çalgısı için bestelediği "Balaban Konçertosu"nun Azerbaycan devlet sanatçısı Alihan Samedov'un yorumuyla sanatseverlere sunulacağı konserin ikinci yarısında ise ünlü Çek besteci Antonin Dvorak'ın "Yeni Dünyadan" başlıklı 9. Senfonisi seslendirilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Filarmoni Derneği ve Uludağ Premium'un katkılarıyla 19 Aralık'ta gerçekleştirilecek konser, saat 20.00'de başlayacak.

Antonin Dvorak, Aralık, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bin yıllık İncil'i satarken yakalandılar
İngiltere Kraliçesi sosyal medya sorumlusu arıyor! 380 bin lira kazanacak Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç: Ölmüş ise bıçak görevini yapmıştır Ceren Özdemir'in katil zanlısının ilk duruşmasının tarihi ve saati belli oldu

Son Dakika Haberleri
00:56 Hollanda'da "Aman Reis Duymasın" filminin galası yapıldı - Son Dakika Haber
00:45 Trafik canavarının ehliyetsiz ve alkollü gece mesaisinde faciadan dönüldü - Son Dakika Haber
00:40 TBMM Genel Kurulunda tartışma - Son Dakika Haber
00:36 TBMM Başkanı Şentop: "ABD Senatosu kararına karşı verilen cevap, parlamento kararıdır" - Son Dakika Haber
00:35 Libya'da Hafter'e bağlı uçaklar Misrata Hava Kuvvetleri Koleji'ne saldırı düzenledi - Son Dakika Haber
00:31 Beyoğlu'nda motosikletli şahıslar parkta sohbet eden gruba ateş açtı: 2 yaralı - Son Dakika Haber
23:32 Abdullah Gül Şehir Üniversitesi'yle ilgili sessizliğini bozdu: Tayyip Bey'i aradım, "hukuk içinde bir çözüm üretilebilir" dedim - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 01:12:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BBDSO, Azeri ve Çek bestecilerin eserlerini sahneye taşıyacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]