Son Dakika Haberleri: Bbdso Bach ve Haydn'ın Eserleriyle Sahne Alacak

Bbdso Bach ve Haydn'ın Eserleriyle Sahne Alacak

1 saat önce

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde Bach ve Haydn'ın eserleriyle müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Bbdso Bach ve Haydn'ın Eserleriyle Sahne Alacak, System.String[]
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde Bach ve Haydn'ın eserleriyle müzikseverlerin karşısına çıkacak.

BBDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, orkestra, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konserinde, barok dönemin sembol isimlerinden Johann Sebastian Bach ve klasik dönemin önemli bestecilerinden Avusturyalı bestecisi Joseph Haydn'ın eserlerini seslendirecek.

Bach tarafından barok dönemin en sıra dışı nefesli çalgılarından obua d'amore, yani "aşk obuası" için yazılan konçertonun müzikseverlerle buluşacağı konserde, Ankara Devlet Opera ve Balesi obua sanatçısı Ulaş Yurtoğlu, solist olarak orkestraya eşlik edecek.

Konserde ayrıca Bach'ın önemli eserlerinden "Brandenburg" konçertosunun en ünlü bölümlerinden biri olan "Air" de çalınacak.

Haydn'ın Fransız oyun yazarı Favart'ın "Soliman II, y Ou Les Trois Sultanes" operasındaki Roxelane (Hürrem) karakterinden esinlenerek yazdığı 63 No'lu Senfonisi de BBDSO daimi şefi Dağhan Doğu'nun yöneteceği konserde sahneye taşınacak.

Konser, 4 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:30 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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