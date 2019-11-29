Son Dakika Haberleri: BBDSO, Brahms, Yazıcı ve Haydn'ın eserlerini seslendirecek
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BBDSO, Brahms, Yazıcı ve Haydn'ın eserlerini seslendirecek

6 saat önce

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), kış mevsiminin ilk konserinde Brahms, Yazıcı ve Haydn'ın eserlerini seslendirecek.

BBDSO, Brahms, Yazıcı ve Haydn'ın eserlerini seslendirecek, System.String[]

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), kış mevsiminin ilk konserinde Brahms, Yazıcı ve Haydn'ın eserlerini seslendirecek.

BBDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Mersin Devlet Opera ve Balesi şefi, İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Sanat Direktörü ve Olten Filarmoni Orkestrası Müzik Direktörü olan İbrahim Yazıcı'nın yöneteceği konserde, soprano Selva Erdener ile piyanist İris Şentürker solist olarak yer alacak.

Konser, Bursa Filarmoni Derneği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Uludağ Premium katkılarıyla, 5 Aralık Perşembe günü saat 20.00'de Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

İbrahim Yazıcı, Mersin, Bursa, Haydn, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:20 Kaynak: AA
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