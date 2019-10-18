BBDSO Cem Esen'in

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) bu haftaki konserinde, Cem Esen'in "Kozmik Varyasyonlar" adlı eserini, "ilk kez" seslendirecek.

BBDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek konserde orkestrayı, Artun Hoinic yönetecek, konserin solistliğini uluslararası birçok piyano yarışmasında derecesi bulunan besteci ve piyanist Cem Esen yapacak.

Cem Esen'in "Kozmik Varyasyonlar" eserinin "ilk kez" seslendirileceği konser, Wolfgang Amadeus Mozart'ın 20. Piyano Konçertosu ile devam edecek.

Konser, Ludwig van Beethoven'ın doğal güzellikleri, köy yaşamını müziğiyle anlattığı "Pastoral" başlıklı 6. Senfonisi ile sona erecek.

Serbest varyasyon formunda yazılmış Esen'in "Kozmik Varyasyonlar" eserinin "Kozmik" olarak nitelendirilmesinin nedeni, "orkestranın görkemli renklerine ve piyano ile oluşturduğu kaosun güzelliğine borçlu olması" şeklinde açıklanmaktadır.

Konser, 24 Ekim'de saat 20.00'de gerçekleştirilecek.