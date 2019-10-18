Son Dakika Haberleri: BBDSO Cem Esen'in "Kozmik Varyasyonlar"ını seslendirecek
Son Dakika Kültür Sanat BBDSO Cem Esen'in 'Kozmik Varyasyonlar'ını seslendirecek

BBDSO Cem Esen'in "Kozmik Varyasyonlar"ını seslendirecek

1 saat önce

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) bu haftaki konserinde, Cem Esen'in "Kozmik Varyasyonlar" adlı eserini, "ilk kez" seslendirecek.

BBDSO Cem Esen'in

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) bu haftaki konserinde, Cem Esen'in "Kozmik Varyasyonlar" adlı eserini, "ilk kez" seslendirecek.

BBDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek konserde orkestrayı, Artun Hoinic yönetecek, konserin solistliğini uluslararası birçok piyano yarışmasında derecesi bulunan besteci ve piyanist Cem Esen yapacak.

Cem Esen'in "Kozmik Varyasyonlar" eserinin "ilk kez" seslendirileceği konser, Wolfgang Amadeus Mozart'ın 20. Piyano Konçertosu ile devam edecek.

Konser, Ludwig van Beethoven'ın doğal güzellikleri, köy yaşamını müziğiyle anlattığı "Pastoral" başlıklı 6. Senfonisi ile sona erecek.

Serbest varyasyon formunda yazılmış Esen'in "Kozmik Varyasyonlar" eserinin "Kozmik" olarak nitelendirilmesinin nedeni, "orkestranın görkemli renklerine ve piyano ile oluşturduğu kaosun güzelliğine borçlu olması" şeklinde açıklanmaktadır.

Konser, 24 Ekim'de saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Cem Esen, Merinos, Bursa, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 07:41 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



16 günlük Suriyeli bebeğin ölümüne soruşturma başlatıldı
Haluk Levent, öldürülen Emine Bulut'un kızını ziyaret etti 75 kişiyi 13 milyon lira dolandıran Ponzi Arzu'nun mahkemesi ertelendi Oyuncu Esra Dermancıoğlu, eteğinin kalçasına kadar açıldığı pozla takipçilerini çileden çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 21:19:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BBDSO Cem Esen'in "Kozmik Varyasyonlar"ını seslendirecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]