Son Dakika Haberleri: Bbdso'dan "18 Mart Çanakkale Zaferini Anma" Konseri

Bbdso'dan "18 Mart Çanakkale Zaferini Anma" Konseri

45 dakika önce

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "18 Mart Çanakkale Zaferini Anma" konseri verecek.

Bbdso'dan
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "18 Mart Çanakkale Zaferini Anma" konseri verecek.

BBDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, orkestra, bu haftaki konserinde, Çanakkale zaferi ve tarih boyunca ülke için kanını dökmüş tüm Mehmetçikler anısına sahne alacak.

Konserde, Can Atilla'nın Çanakkale Savaşları'nın 100. anma yılı etkinlikleri için bestelediği "Gelibolu-57. Alay" başlıklı 2. Senfonisi çalınacak.

Savaşta tamamı şehit olan 57. Alay konusunda yazılan eserin seslendirileceği konseri, şef Burak Tüzün yönetecek.

Konserde, uluslararası kariyere sahip soprano Angela Ahıskal ve Bilkent Senfoni Orkestrası viyolonsel sanatçısı Serdar Rasul da solist olarak yer alacak.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konser, 21 Mart Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:25 Kaynak: AA

Çanakkale, Can Atilla, Bursa, Kültür Sanat
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