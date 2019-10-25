Son Dakika Haberleri: BBDSO'dan "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" konseri
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BBDSO'dan "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" konseri

1 saat önce

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasının (BBDSO) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vereceği konserde, sanatseverler Atatürk'ün Türklük bilinci ve Türk gençliğini öykülendiren müzikle örülmüş bir yolculuğa çıkacak.

BBDSO'dan

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasının (BBDSO) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vereceği konserde, sanatseverler Atatürk'ün Türklük bilinci ve Türk gençliğini öykülendiren müzikle örülmüş bir yolculuğa çıkacak.

BBDSO'dan yapılan açıklamaya göre, bariton ve anlatıcı Altuğ Dilmaç'ın yer alacağı, besteci ve şef Murat Cem Orhan'ın yönetimindeki konserde, viyolonsel sanatçısı Gülgün Akagün Sarısözen de solist olarak yer alacak.

Sanatseverler konserde, Robert Schumann'ın hayal, duygu, tazelik ve mizah dolu viyolonsel konçertosunu, viyolonsel sanatçısı Sarısözen'in yorumuyla dinleme imkanı bulacak.


Tolga Taviş'in "Sensin Atatürk" eseri için kurulan Mert Motör Korosu da konserde izleyiciyle buluşacak. Gecede, besteci ve orkestra şefi Tolga Taviş'in "Sensin Atatürk" adlı eseri, Altuğ Dilmaç'ın anlatımıyla Bursa'da ilk kez seslendirilecek. Eserde yaklaşık 16 kişilik Mert Motör Korosu, Türk gençliğini temsil ederken anlatıcı ise "Türklük bilinci" olarak özetlenen bir olguyu canlandıracak.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 31 Ekim'de gerçekleştirilecek konser, saat 20.00'de başlayacak.

29 ekim cumhuriyet bayramı, Mustafa Kemal Atatürk, Bursa, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:22 Kaynak: AA
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