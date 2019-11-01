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BBDSO'dan "Atatürk'ü Anma Konseri"

7 saat önce

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) tarafından verilecek Atatürk'ü Anma Konseri'nde, Atatürk'ün en sevdiği opera olan Giacomo Puccini'nin "Tosca" operasının konser versiyonu kentte ilk kez seslendirilecek.

BBDSO'dan

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) tarafından verilecek Atatürk'ü Anma Konseri'nde, Atatürk'ün en sevdiği opera olan Giacomo Puccini'nin "Tosca" operasının konser versiyonu kentte ilk kez seslendirilecek.

BBDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisi ve BBDSO Şefi Dağhan Doğu'nun yöneteceği konserde, soprano Mine Kurtoğlu, tenor Özer Öndeş, bariton Umut Kosman ve anlatıcı Aydın Sigalı solist olarak yer alıyor. Konserde, Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gençlik Korosu da koro şefleri Gökçe Altay Artar ve Betül Belma Özsoy ile bulunacak.

Açıklamada, Atatürk'ün askeri ataşe olarak genç yaşta gittiği Bulgaristan'da dinleyerek beğendiği ve her bölümünü ezbere bildiği eserin, aldatma ve şüphe üzerine kurulu olduğu ve operanın ikinci perdesindeki bazı temaların Atatürk'ün içindeki fikir ve düşünceleri daha da ateşlendirdiğinin de söylendiği belirtildi. Atatürk'ün "Tosca" ile başlayan opera sevdasının, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın gelişmesi ve büyümesine de katkı sağladığı kaydedildi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 7 Kasım'da gerçekleştirilecek konser, saat 20.00'de başlayacak.

Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:04 Kaynak: AA
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