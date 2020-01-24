BBDSO'dan "Beethoven 250 Yaşında" konseri
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Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Beethoven 250 Yaşında" konserinde genç piyanist Iraz Yıldız'ı konuk etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:28 Kaynak: AA
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Beethoven 250 Yaşında" konserinde genç piyanist Iraz Yıldız'ı konuk etti.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri, şef Antonio Pırollı yönetti.
Coriolan Uvertürü ile başlayan konserde, Beethoven'in konçerto yapıtlarından olan "2. Piyano Konçertosu" Bursalı müzikseverlerin beğenisine sunuldu.
Gecenin sonunda piyanist Iraz Yıldız, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
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