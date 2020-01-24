BBDSO'dan "Beethoven 250 Yaşında" konseri - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat BBDSO'dan 'Beethoven 250 Yaşında' konseri - Son Dakika

BBDSO'dan "Beethoven 250 Yaşında" konseri

33 dakika önce

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Beethoven 250 Yaşında" konserinde genç piyanist Iraz Yıldız'ı konuk etti.

BBDSO'dan

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Beethoven 250 Yaşında" konserinde genç piyanist Iraz Yıldız'ı konuk etti.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri, şef Antonio Pırollı yönetti.


Coriolan Uvertürü ile başlayan konserde, Beethoven'in konçerto yapıtlarından olan "2. Piyano Konçertosu" Bursalı müzikseverlerin beğenisine sunuldu.


Gecenin sonunda piyanist Iraz Yıldız, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Mustafa Kemal Atatürk, Beethoven, Merinos, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:28 Kaynak: AA
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