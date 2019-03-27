Son Dakika Haberleri: BBDSO'dan Beethoven 9. Senfoni

BBDSO'dan Beethoven 9. Senfoni

18 dakika önce

BBDSO bu hafta bir baş yapıt ile sahneye çıkıyor.

BBDSO'dan Beethoven 9. Senfoni, System.String[]

Beethoven'ın 9. Senfonisi sevilen İtalyan şef Antonio Pirolli yönetiminde BBDSO ile sanatseverlere müzik şöleni yaşatacak. Konsere Feryal Türkoğlu, Ferda Yetişer, Arda Doğan ve Tuncay Kurtoğlu solist olarak eşlik edecek.

Uludağ Premium'un sponsorluğunda Bursa Filarmoni Derneği'nin desteklediği klasik müziği geniş kitlelere ulaştıran Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta ölümsüz besteci Ludvig van Beethoven'ın ölümsüz eseri 9. Senfoni ile sahneye çıkacak. Beethoven'ın insan sevgisi, barış ve kardeşlik üzerine Schiller tarafından yazılan "Neşeye Övgü" şiiri üzerine yazdığı son olgunluk dönemi eseri müzik tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Bursa'da sanatseverlerle buluşacak eserin son bölümündeki korolu "neşeye övgü (ode to joy)" teması aynı zamanda 1972 yılından bu yana "Avrupa Birliği Marşı" olarak Avrupa Konseyi tarafından da kabul edilmiştir.

Devlet Çoksesli Korosu ile DOB solist sanatçıları Feryal Türkoğlu (soprano), Ferda Yetişer (mezzo soprano), Arda Doğan (tenor) ve Tuncay Kurtoğlu (bas) solist olarak yer alacağı konseri dünyada ve ülkemizde çok tanınan ve sevilen İtalyan şef Antonio Pirolli yönetecek.

28 Mart Perşembe akşamı saat 20.00'de Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek konserin biletleri; Sanat Cepte mobil uygulaması, BBDSO resmî web sitesi bursasenfoni.gov.tr ve biletiva.com'un yanı sıra Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu BBDSO Müdürlüğü Gişesi ve konser akşamı AKKM Merinos Gişesi'nden satın alınabiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:04 Kaynak: Bültenler

Bursa, Türkoğlu, Beethoven, Güncel
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