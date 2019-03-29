Bbdso'dan "Beethoven 9. Senfoni" Konseri
19 dakika önce
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) bu hafta "Beethoven 9. Senfoni" başlıklı konserinde İtalyan şef Antonio Pirolli'i ağırladı.
Bursa
Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) bu hafta "Beethoven
9. Senfoni" başlıklı konserinde İtalyan şef Antonio Pirolli'i ağırladı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, ünlü şef İtalyan Antonio Pirolli yönetti.
Schiller'in son olgunluk dönemi eseri olan "Neşeye Övgü
", koro ve solistlerle birlikte BBDSO eşliğinde seslendirildi.
Gecede sahne alan Feryal Türkoğlu
, Ferda Yetişer, Arda Doğan Tuncay Kurtoğlu ve Devlet Çoksesli Korosu'nun performansı müzikseverler tarafından beğeni kazandı.
Konser sonunda müzikseverleri selamlayan sanatçılar, uzun süre alkışlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:24 Kaynak: AA
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