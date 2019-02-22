Bbdso'dan "Beethoven Eroica" Konseri
39 dakika önce
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Beethoven Eroica" konserinde viyola sanatçıları Aslıhan Kupşi ve Şirin Hasanova'yı konuk etti.
Bursa
Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Beethoven
Eroica" konserinde viyola sanatçıları Aslıhan Kupşi ve Şirin Hasanova'yı konuk etti.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, BBDSO şefi Dağhan Doğu yönetti.
Gecede, Carl Philipp Emanuel Bach'ın "Mi minör Senfoni no: 9", Johann Sebastian Bach
'ın "İki Viyola için Branderburg Konçerto no: 6" ve Ludwig van Beethoven'ınn "Senfoni no: 3 Eroica" gibi eserleri seslendirildi.
Konser sonunda müzikseverleri selamlayan solistler Aslıhan Kupşi ve Şirin Hasanova uzun süre alkışlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 07:23 Kaynak: AA
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