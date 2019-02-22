Son Dakika Haberleri: Bbdso'dan "Beethoven Eroica" Konseri

Bbdso'dan "Beethoven Eroica" Konseri

39 dakika önce

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Beethoven Eroica" konserinde viyola sanatçıları Aslıhan Kupşi ve Şirin Hasanova'yı konuk etti.

Bbdso'dan
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Beethoven Eroica" konserinde viyola sanatçıları Aslıhan Kupşi ve Şirin Hasanova'yı konuk etti.


Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, BBDSO şefi Dağhan Doğu yönetti.

Gecede, Carl Philipp Emanuel Bach'ın "Mi minör Senfoni no: 9", Johann Sebastian Bach'ın "İki Viyola için Branderburg Konçerto no: 6" ve Ludwig van Beethoven'ınn "Senfoni no: 3 Eroica" gibi eserleri seslendirildi.

Konser sonunda müzikseverleri selamlayan solistler Aslıhan Kupşi ve Şirin Hasanova uzun süre alkışlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 07:23 Kaynak: AA

Sebastian Bach, Bursa, Beethoven, Kültür Sanat
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