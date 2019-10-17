Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), ilk kez dünyaca ünlü piyano sanatçısı Alexandre Moutouzkine'yi ağırladı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Şef Dağhan Doğu yönetti.
Konserde, Çaykovski'nin "5. Senfonisi" ile "1. piyano konçertosu", Moutouzkine'nin usta yorumu ile Bursalı sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Konser sonunda Alexandre Moutouzkine'nin performansı uzun süre alkışlandı.