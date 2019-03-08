Bbdso'dan "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" Konseri
11 dakika önce
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" konseri düzenledi.
Bursa
Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü
kapsamında "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" konseri düzenledi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şef
Yardımcısı Cemi'i Can Deliorman
yönetti.
Konserde, dört kadın sanatçıdan olan önemli oda müziği topluluklarından Nemeth Quartet konuk olarak sahne aldı.
Gecede, Franz Schubert
'in "Senfoni no: 4", Utar Artun'un "Yaylı Kuartet ve Orkestra İçin Konçerto " gibi eserler BBDSO eşliğinde seslendirildi.
Konser sonunda müzikseverleri selamlayan solistler uzun süre alkışlandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:14 Kaynak: AA
Sır Gibi Ölüm! Rezidansın 15. Katından Atlayarak İntihar Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınlar Günü Mesajı: Hiçbir Zaman Vazgeçmeyeceğiz
Bilal Erdoğan, Muhalefete Çağrıda Bulunup Atatürk'ün Sözüyle Mesaj Verdi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Koruyucu Aile Yemeğine Ünlüler Akın Etti