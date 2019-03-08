Son Dakika Haberleri: Bbdso'dan "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" Konseri

Bbdso'dan "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" Konseri

11 dakika önce

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" konseri düzenledi.

Bbdso'dan
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" konseri düzenledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şef Yardımcısı Cemi'i Can Deliorman yönetti.


Konserde, dört kadın sanatçıdan olan önemli oda müziği topluluklarından Nemeth Quartet konuk olarak sahne aldı.

Gecede, Franz Schubert'in "Senfoni no: 4", Utar Artun'un "Yaylı Kuartet ve Orkestra İçin Konçerto " gibi eserler BBDSO eşliğinde seslendirildi.

Konser sonunda müzikseverleri selamlayan solistler uzun süre alkışlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:14 Kaynak: AA

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