Son Dakika Haberleri: Bbdso'dan "Dünya Kadınlar Günü" Konseri

Bbdso'dan "Dünya Kadınlar Günü" Konseri

1 saat önce

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" temalı konserinde uluslararası başarılarıyla dikkati çeken Nemeth Quartet'i ağırlayacak.

Bbdso'dan
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" temalı konserinde uluslararası başarılarıyla dikkati çeken Nemeth Quartet'i ağırlayacak.

BBDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre konserde, Türkiye'nin önde gelen oda müziği topluluklarından biri olan Nemeth Quartet, orkestranın sahnesine konuk olacak. "Donizetti Klasik Müzik Ödülü" sahibi dörtlü, Utar Artun'un kendileri için bestelediği "Yaylı Kuartet ve Orkestra için Konçerto" eserini de ilk kez Bursalı müzikseverlerin karşısında seslendirecek.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şef Yardımcısı Cemi-i Can Deliorman'ın yöneteceği konserde ayrıca Franz Schubert'in "Trajik" başlıklı 4. senfonisi çalınacak.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 7 Mart Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak konser, 8 Mart Cuma günü Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde tekrarlanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:58 Kaynak: AA

8 Mart, Bursa, Dünya Kadınlar Günü, Kültür Sanat
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