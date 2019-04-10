Son Dakika Haberleri: Bbdso'dan "Griffiths-Hallynck" Konseri

Bbdso'dan "Griffiths-Hallynck" Konseri

22 dakika önce

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasının (BBDSO) bu haftaki konserinde Fransız besteciler Ravel ve Saint-Saens ile Rus besteci Şostakoviç'in eserleri seslendirilecek.

Bbdso'dan
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasının (BBDSO) bu haftaki konserinde Fransız besteciler Ravel ve Saint-Saens ile Rus besteci Şostakoviç'in eserleri seslendirilecek.

BBDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, konserde, izlenimci akımın en önemli temsilcilerinden Maurice Ravel'in "Pavane pour une infante defunte" (ölü bir prenses için pavan) adlı eseri çalınacak.

Ayrıca 20'nci yüzyıl müziğine özellikle senfonileriyle yön vermiş dahi Rus besteci Dimitri Şostakoviç'in ilk senfonisi "no: 1" de programda yer alıyor.

Konseri, dünyanın önde gelen pek çok ünlü sanatçısıyla birlikte kayıtlar ve konserler gerçekleştirmiş, aldığı ödüllerle önemli orkestra şeflerinden olan Howard Griffiths yönetecek. Konserde izleyiciler ayrıca, Belçika'nın ve dünyanın önemli çello solistlerinden ödüllü sanatçı Marie Hallynck'ten Camille Saint-Saens'in 1 numaralı viyolonsel konçertosunu dinleme imkanı bulacak.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yarın gerçekleşecek konser, saat 20.00'de başlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:10 Kaynak: AA
Dimitri Şostakoviç, Bursa, Saint Saens, Kültür Sanat
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