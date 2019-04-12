Bbdso'dan "Griffiths-Hallynck" Konseri
41 dakika önce
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) "Griffiths-Hallynck" konserinde sanatçı Howard Griffiths'i ağırladı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 02:02 Kaynak: AA
Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) "Griffiths-Hallynck" konserinde sanatçı Howard Griffiths'i ağırladı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, aldığı ödüllerle önde gelen orkestra şefleri arasında gösterilen Griffiths yönetti.
Fransız besteciler Ravel ve Saint-Saens ile Rus besteci Şostakoviç'in eserlerinin yanı sıra Maurice Ravel'in "Pavane", Dimitri Şostakoviç
'ın "Senfoni no: 1" gibi eserler BBDSO eşliğinde seslendirildi.
Gecede sahne alan solist piyanist Muhiddin Dürroğlu'nun da performansı beğeni kazandı.
Konser sonunda Muhiddin Dürroğlu ve Howard Griffiths uzun süre alkışlandı.
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