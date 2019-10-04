Son Dakika Haberleri: BBDSO'dan Hikmet Şimşek anısına konser
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BBDSO'dan Hikmet Şimşek anısına konser

1 saat önce

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) bu haftaki konserinde, Türkiye'deki pek çok müzik kurumunun kurucusu merhum orkestra şefi Prof. Dr. Hikmet Şimşek anısına, Berlin Filarmoni Orkestrası'nın çellisti Knut Weber'i ağırlayacak.

BBDSO'dan Hikmet Şimşek anısına konser, System.String[]

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) bu haftaki konserinde, Türkiye'deki pek çok müzik kurumunun kurucusu merhum orkestra şefi Prof. Dr. Hikmet Şimşek anısına, Berlin Filarmoni Orkestrası'nın çellisti Knut Weber'i ağırlayacak.

BBDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek konserde orkestrayı, Letonya Ulusal Senfoni Orkestrası Sanat Yönetmeni ve Baş Şefi Gints Glinka yönetecek.

Yaşamı boyunca, pek çok sanat kurumunu devlete kazandıran, büyük müzik misyoneri, kendi deyimiyle "Atatürk müzik devrimleri eri" devlet sanatçısı ve orkestra şefi Şimşek anısına düzenlenecek konserde, Çaykovski ve Brahms'ın eserlerinden oluşan seçkin bir repertuar seslendirilecek.

Uluslararası birçok yarışmada derece alan ve ünlü "Berlin Filarmoni'nin 12 Çellisti" grubunun üyesi çellist Knut Weber'in solist olarak yer alacağı konser, 10 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Berlin, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:26 Kaynak: AA
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