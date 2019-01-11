Bbdso'dan "Kontrafagot Gezinti" Konseri
56 dakika önce
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde sıra dışı müzik enstrümanı "kontrafagot" için yazılmış bir eserle seyirci karşısında olacak.
Bursa
Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde sıra dışı müzik enstrümanı "kontrafagot" için yazılmış bir eserle seyirci karşısında olacak.
BBDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, senfoni orkestrası için yazılmış romantik ve çağdaş dönem eserlerinde fagot grubunda sıkça kullanılan kontrafagot, ilk defa orkestrayla birlikte sahnede yer alacak.
Mustafa Kemal Saydam'ın yazdığı "Gezinti" adlı eseri, kontrafagot sanatçısı Onur Üzülmez seslendirecek. Şef Murat Cem
Orhan'ın yöneteceği konserde ayrıca Ludwig Van Beethoven
'in en popüler senfonilerinden olan 7. Senfonisi ve Gioacchino Rossini
'nin "Sevil Berberi Operası Uvertürü" de yer alacak.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yarın saat 20.00'de başlayacak konser, İnegöl Belediyesi
ev sahipliğinde 11 Ocak'ta Beşinci Mevsim Kültür Merkezi'nde tekrar edilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:55 Kaynak: AA
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