Son Dakika Haberleri: Bbdso'dan "Kontrafagot" Konseri

Bbdso'dan "Kontrafagot" Konseri

1 saat önce

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde sıra dışı müzik enstrümanı "kontrafagot" için yazılmış bir eserle seyirci karşısında olacak.

Bbdso'dan
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde sıra dışı müzik enstrümanı "kontrafagot" için yazılmış bir eserle seyirci karşısında olacak.

BBDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, senfoni orkestrası için yazılmış romantik ve çağdaş dönem eserlerinde fagot grubunda sıkça kullanılan kontrafagot, ilk defa orkestrayla birlikte sahnede yer alacak.

Mustafa Kemal Saydam'ın yazdığı "Gezinti" adlı eseri, kontrafagot sanatçısı Onur Üzülmez seslendirecek.

Şef Murat Cem Orhan'ın yöneteceği konserde ayrıca Ludwig Van Beethoven'in en popüler senfonilerinden olan 7. Senfonisi ve Gioacchino Rossini'nin "Sevil Berberi Operası Uvertürü" de yer alacak.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yarın saat 20.00'de başlayacak konser, İnegöl Belediyesi ev sahipliğinde 11 Ocak'ta Beşinci Mevsim Kültür Merkezi'nde tekrar edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:57 Kaynak: AA

Bursa, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yavuz Bingöl Tarafından Okullara Bağışlanacak Olan 84 Bin Bağlamadan 3 Ayda 95 Tane Bağışlandı Bir Kent "Geceleri Daha Güzel Görüyorum" Diyen 'Kedi Gözlü' Çocuğu Konuşuyor

Minik Hamza'yı Avm'ye Bırakıp Giden Anne Konuştu: "İş Aramaya Gitmiştim" Polis Memuru, Gelen Sesler Üzerine Girdiği Dairede Trans Bireyi Öldürüp 2 Kişiyi Yaraladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 13:16:16. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bbdso'dan "Kontrafagot" Konseri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]