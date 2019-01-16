Bbdso'dan "Macar-Fin Müziği" Konseri
20 dakika önce
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde, isimleri ülkelerinde sembol olmuş iki önemli besteci Macar Franz Liszt ve Finlandiyalı Jean Sibelius'un en tanınmış eserleri ile seyirci karşısında olacak.
Bursa
Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde, isimleri ülkelerinde sembol olmuş iki önemli besteci Macar Franz Liszt
ve Finlandiyalı Jean Sibelius
'un en tanınmış eserleri ile seyirci karşısında olacak.
BBDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, sanatseverler konserde, Liszt'in piyano için yazdığı eserlerinin en tanınmışı "Macar Rapsodileri"nin görkemli orkestra uyarlamasını ve ülkesi Finlandiya'da "halk kahramanı" olarak büyük saygı gören besteci Sibelius'un en ünlü senfonisi 2. Senfoni'yi dinleyecek. Ukrayna
asıllı Amerikalı Şef
Theodore Kuchar'ın yöneteceği konserde, besteciliğinin yanı sıra gelmiş geçmiş en büyük piyanistlerden biri olarak gösterilen Liszt'in 1. Piyano konçertosu seslendirilecek. Seyirci, konçertoyu, Türkiye
'nin yetiştirdiği en önemli piyano virtüözlerinden Muhiddin Dürrüoğlu'ndan dinleme imkanı bulacak.
Konser, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yarın saat 20.00'de gerçekleştirilecek.
Son Dakika
» Kültür Sanat
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:03 Kaynak: AA
Başkan Alinur Aktaş, Bursa'ya Çağ Atlatacak Projelerini Haberler.com'a Bir Bir Anlattı
Türkiye'nin En Olaysız Şehri Belli Oldu
İbrahim Tatlıses'in Vefat Eden Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Son Dakika! Münbiç'teki Bombalı Saldırıyla İlgili ABD'den Açıklama Geldi