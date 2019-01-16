Son Dakika Haberleri: Bbdso'dan "Macar-Fin Müziği" Konseri

Bbdso'dan "Macar-Fin Müziği" Konseri

20 dakika önce

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde, isimleri ülkelerinde sembol olmuş iki önemli besteci Macar Franz Liszt ve Finlandiyalı Jean Sibelius'un en tanınmış eserleri ile seyirci karşısında olacak.

Bbdso'dan
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde, isimleri ülkelerinde sembol olmuş iki önemli besteci Macar Franz Liszt ve Finlandiyalı Jean Sibelius'un en tanınmış eserleri ile seyirci karşısında olacak.

BBDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, sanatseverler konserde, Liszt'in piyano için yazdığı eserlerinin en tanınmışı "Macar Rapsodileri"nin görkemli orkestra uyarlamasını ve ülkesi Finlandiya'da "halk kahramanı" olarak büyük saygı gören besteci Sibelius'un en ünlü senfonisi 2. Senfoni'yi dinleyecek.

Ukrayna asıllı Amerikalı Şef Theodore Kuchar'ın yöneteceği konserde, besteciliğinin yanı sıra gelmiş geçmiş en büyük piyanistlerden biri olarak gösterilen Liszt'in 1. Piyano konçertosu seslendirilecek. Seyirci, konçertoyu, Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli piyano virtüözlerinden Muhiddin Dürrüoğlu'ndan dinleme imkanı bulacak.

Konser, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yarın saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:03 Kaynak: AA

Finlandiya, Franz Liszt, Bursa, Jean Sibelius, Kültür Sanat
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