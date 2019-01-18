Son Dakika Haberleri: Bbdso'dan "Macar-Fin Müziği" Konseri

Bbdso'dan "Macar-Fin Müziği" Konseri

15 dakika önce

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Macar-Fin Müziği" başlıklı konser verdi.

Bbdso'dan
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Macar-Fin Müziği" başlıklı konser verdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, besteci Macar Franz Liszt ve Finlandiyalı Jean Sibelius'un tanınmış eserlerine yer verilen konseri, Ukrayna asıllı Amerikalı şef Theodore Kuchar yönetti.

Liszt'in piyano için yazdığı eserlerden olan "Macar Rapsodileri" ve besteci Jean Sibelius'un "2. Senfonisi", piyanist Muhiddin Dürrüoğlu tarafından BBDSO eşliğinde seslendirildi.

Gecenin sonunda çiçek takdim edilen Muhiddin Dürrüoğlu ile Theodore Kuchar'ın performansı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:39 Kaynak: AA

Merinos, Jean Sibelius, Bursa, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başkan Alinur Aktaş, Bursa'ya Çağ Atlatacak Projelerini Haberler.com'a Bir Bir Anlattı 32 Hane ve 93 Seçmenli Köyde 6 Muhtar Adayı Çıktı, Köylünün Kafası Karıştı

Tartıştığı Sürücüyü Öldürmekten Yargılanan Trans Derya İçin Savcı Müebbet İstedi Suriyeliler, Bursa'da 400'ü Aşkın Fabrika Kurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 01:54:57. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bbdso'dan "Macar-Fin Müziği" Konseri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]