Bbdso'dan "Macar-Fin Müziği" Konseri
15 dakika önce
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Macar-Fin Müziği" başlıklı konser verdi.
Bursa
Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Macar-Fin Müziği" başlıklı konser verdi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, besteci Macar Franz Liszt
ve Finlandiyalı Jean Sibelius
'un tanınmış eserlerine yer verilen konseri, Ukrayna
asıllı Amerikalı şef Theodore Kuchar yönetti.
Liszt'in piyano için yazdığı eserlerden olan "Macar Rapsodileri" ve besteci Jean Sibelius'un "2. Senfonisi", piyanist Muhiddin Dürrüoğlu tarafından BBDSO eşliğinde seslendirildi.
Gecenin sonunda çiçek takdim edilen Muhiddin Dürrüoğlu ile Theodore Kuchar'ın performansı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:39 Kaynak: AA
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