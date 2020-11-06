Son dakika haberleri | BBDSO'dan "Periyodik Konser" - Son Dakika

Son dakika haberleri | BBDSO'dan "Periyodik Konser"

06.11.2020 04:01

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) bu haftaki konserinde viyolonsel sanatçısı Gülgün Akagün Sarısözen ve kontrabas sanatçısı Gizem Sözer'i ağırladı.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) bu haftaki konserinde viyolonsel sanatçısı Gülgün Akagün Sarısözen ve kontrabas sanatçısı Gizem Sözer'i ağırladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri şef Murat Göktaş yönetti.

Konserde, Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "Rococo Teması Üzerine Çeşitlemeler"ini Gizem Sözeri, Sergei Kuzevıtskı'nin "Kontrabas Konçertosu"'unu BBDSO eşliğinde seslendirdi.

Gecenin sonunda solistler ve şefin performansı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Son dakika haberleri | BBDSO'dan Periyodik Konser
Son dakika haberleri | BBDSO'dan Periyodik Konser
Son dakika haberleri | BBDSO'dan Periyodik Konser
Son dakika haberleri | BBDSO'dan Periyodik Konser

Mustafa Kemal Atatürk, Merinos, Kongre, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberleri | BBDSO'dan 'Periyodik Konser' - Son Dakika


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