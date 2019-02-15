Son Dakika Haberleri: Bbdso'dan "Rahmaninov Akşamı" Konseri

Bbdso'dan "Rahmaninov Akşamı" Konseri

20 dakika önce

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Rahmaninov Akşamı" konserinde piyano sanatçısı Gökhan Aybulus'u konuk etti.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Rahmaninov Akşamı" konserinde piyano sanatçısı Gökhan Aybulus'u konuk etti.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, Azerbaycanlı ünlü şef Yalçın Adıgüzel yönetti.

Gecede, Sergey Rahmaninov'un "Piyano Konçertosu no: 4" ve "Senfoni no: 2" gibi eserler BBDSO eşliğinde seslendirildi.

Konser sonunda müzikseverleri selamlayan solist Gökhan Aybulus uzun süre alkışlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:38 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Merinos, Bursa, Güncel
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