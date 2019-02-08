Son Dakika Haberleri: Bbdso'dan "Saksafon Konçertosu" Konseri

Bbdso'dan "Saksafon Konçertosu" Konseri

1 saat önce

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Saksafon Konçertosu" konserinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçısı Fethi Günçer'i konuk etti.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Saksafon Konçertosu" konserinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçısı Fethi Günçer'i konuk etti.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, genç kuşakta yıldızı parlayan orkestra şeflerinden Can Okan yönetti.

Gecede, Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Don Giovanni Operası Uvertürü", Lee Actor'un "Saksafon Konçertosu" gibi eserler BBDSO eşliğinde seslendirildi.

Konser sonunda müzikseverleri selamlayan solist Fatih Günçer uzun süre alkışlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:02 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Merinos, Bursa, Güncel
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