Son Dakika Haberleri: Bbdso'dan "Senfoni Yaylı Çalgılar" Konseri

Bbdso'dan "Senfoni Yaylı Çalgılar" Konseri

1 saat önce

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Senfoni Yaylı Çalgılar" konserinde İtalyan orkestra şefi Alessandro Cedrone'yi konuk etti.

Bbdso'dan
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Senfoni Yaylı Çalgılar" konserinde İtalyan orkestra şefi Alessandro Cedrone'yi konuk etti.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, İtalyan orkestra şefi Alessandro Cedrone yönetti.


İskandinav ve Çek kültürünün en önemli bestecilerinden Edvard Grieg, Kurt Atterberg ve Leos Janacek'in eserlerine yer verilen konserde, BBDSO keman sanatçısı Gökçe Özler ve Borusan Filarmoni Orkestrası viyola sanatçısı Ali Başeğmezler solist olarak sahne aldı.

Gecede, Giacomo Puccini'nin "Krizantemler" ve Edvard Grieg'ın "İki İskandinav Dansı" gibi eserleri orkestra eşliğinde seslendirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:02 Kaynak: AA

Merinos, Edvard Grieg, Bursa, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İtalyan Basını, Fenerbahçe'nin Empoli Forması Giyen Miha Zajc'ı Transfer Ettiğini Yazdı Laf Attıkları Genç Kızı ve Sevgilisini Öldüresiye Döven Saldırganlar Serbest Bırakıldı

Bel Ağrısını Dindirmek İçin 700 Yıl Önceki Tedaviyi Uyguladı, İşe Yaradığını Görünce Patentini Aldı Bursa'da Genç Çifti Hastanelik Eden Saldırganlar, Tekrar Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 01:31:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bbdso'dan "Senfoni Yaylı Çalgılar" Konseri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]