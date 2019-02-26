Son Dakika Haberleri: Bbdso'dan Türk ve Yunan Halk Müzikleri Konseri

Bbdso'dan Türk ve Yunan Halk Müzikleri Konseri

1 saat önce

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde, asırlardan beri komşuluk ilişkileri çerçevesinde daima kültürel etkileşim halindeki Türk ve Yunan halklarının müzikleriyle seyirci karşısında olacak.

Bbdso'dan Türk ve Yunan Halk Müzikleri Konseri, System.String[]
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde, asırlardan beri komşuluk ilişkileri çerçevesinde daima kültürel etkileşim halindeki Türk ve Yunan halklarının müzikleriyle seyirci karşısında olacak.

BBDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yunan şef Nikos Haliassas'ın yöneteceği konserde, İzmir Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı Teyfik Rodos, bas solist olarak sahne alacak.

Konserin diğer solisti keman sanatçısı Olgu Kızılay, Yunan besteci Papageorgiu'nun keman konçertosunu orkestra eşliğinde seslendirecek.

Ahmet Adnan Saygun'un "Bozlak" ve Nikos Skalkottas'ın "Yunan Dansları" gibi dost iki ülkenin müziklerinin harmanlanacağı konser, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:05 Kaynak: AA

İzmir, Bursa, Yenikadinda Gösterme, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lise Öğrencisi, Kız Meselesi Yüzünden 4 Öğrenci Tarafından Kemerle Öldüresiye Dayak Yedi Avatar Atakan Beraat Etti

Tesadüfen Keşfedilen Mağarayı Defineciler Talan Etti Seçim Geldi, Köyün Nüfusu 5'ten 35'e Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 15:30:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bbdso'dan Türk ve Yunan Halk Müzikleri Konseri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]