Son Dakika Haberleri: Bbdso'dan 'Türk-Yunan Dostluk Konseri'

Bbdso'dan 'Türk-Yunan Dostluk Konseri'

1 saat önce

BURSA Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BDDSO) Türk-Yunan Dostluk Konseri'nde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden orkestra sanatçısı Bertugan Albayrak anıldı.

Bbdso'dan 'Türk-Yunan Dostluk Konseri', System.String[]
BURSA Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BDDSO) Türk-Yunan Dostluk Konseri'nde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden orkestra sanatçısı Bertugan Albayrak anıldı. Atina Devlet Orkestrası başkemancısı ve orkestra şefi Nikos Haliassas'ın yönettiği konseri Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Petros Mavroidis de izledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Türk-Yunan Dostluk Konseri' Bursalılar tarafından yoğun ilgi gördü. Konser öncesi geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden orkestranın viyola sanatçısı Bertugan Albayrak için saygı duruşu yapıldı. Konser sırasında Albayrak'ın resminin orkestra arkadaşlarının arasında sandalyenin üstüne konulduğu görüldü. Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Petros Mavroidis'in de izlediği konseri, Atina Devlet Orkestrası başkemancısı ve orkestra şefi Nikos Haliassas yönetti. Konserde sahne alan İzmir Devlet Opera ve Balesi keman sanatçısı Olgu Kızılay ve bas sanatçısı Teyfik Rodos'un performansı müzikseverlerin beğenisini kazandı. Gecede, Christos Papageorgiou'un 'Keman Konçertosu', Nicos Skalkottas'ın 'Yunan Dansları' ve S. Kugiumcis'in 'Mi mou thimonis matia mou' eserleri BBDSO eşliğinde seslendirildi. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:06 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Kültür Sanat
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