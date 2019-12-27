BBDSO'dan "Yeni Yıl" konseri - Son Dakika
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BBDSO'dan "Yeni Yıl" konseri

6 saat önce

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta düzenlediği "Yeni Yıl" konserinde Latin ve Caz Piyanisti Emir Ersoy'u ağırladı.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta düzenlediği "Yeni Yıl" konserinde Latin ve Caz Piyanisti Emir Ersoy'u ağırladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri Emin Güven Yaşlıçam yönetti.

Gecede Vokalde Aleiksi R.Contreras, Gitar ve Vokalde Görkem Baharoğlu, Trompette Sercan Kerpiççiler, Trombonda Hakan Çimenot, Bas Gitarda Eylem Pelit ve Davulda Riccardo Marenghi de solist olarak sahne aldı.

Konserin sonunda solist Emir Ersoy ve orkestrası sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

BBDSO'dan Yeni Yıl konseri

Merinos, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:36 Kaynak: AA
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