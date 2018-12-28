Son Dakika Haberleri: Bbdso'dan Yılbaşı Özel Konseri

Bbdso'dan Yılbaşı Özel Konseri

7 dakika önce

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) tarafından geleneksel yılbaşı konseri verildi.

Bbdso'dan Yılbaşı Özel Konseri, System.String[]
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) tarafından geleneksel yılbaşı konseri verildi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, yakın zamanda prömiyeri yapılan ve büyük ses getiren "Troya operası"nın bestecisi ve orkestra şefi Bujor Hoinic'in yönettiği konserde, soprano Nurdan Küçükekmekçi ve tenor Ayhan Uştuk solist olarak sahne aldı.

Napolitenler, müzikaller ve ünlü operalardan aryaların yanı sıra ünlü Türk tangoları, gösterişli orkestra eserleri ve tüm dünyada yılbaşı konserlerinin vazgeçilmezi olan Viyana valsleri, orkestra eşliğinde seyircilerin beğenisine sunuldu.

Yılbaşına özel sahnede renkli kostümlerle verilen konser, Bursalı müzikseverlerden alkış aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:51 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Merinos, Bursa, Yılbaşı, Kültür Sanat
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