Son Dakika Haberleri: Bbdso'dan Yılbaşı Özel Konseri

Bbdso'dan Yılbaşı Özel Konseri

32 dakika önce

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) tarafından geleneksel yılbaşı konseri verildi.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) tarafından geleneksel yılbaşı konseri verildi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, yakın zamanda prömiyeri yapılan ve büyük ses getiren "Troya operası"nın bestecisi ve orkestra şefi Bujor Hoinic'in yönettiği konserde, soprano Nurdan Küçükekmekçi ve tenor Ayhan Uştuk solist olarak sahne aldı.

Napolitenler, müzikaller ve ünlü operalardan aryaların yanı sıra ünlü Türk tangoları, gösterişli orkestra eserleri ve tüm dünyada yılbaşı konserlerinin vazgeçilmezi olan Viyana valsleri, orkestra eşliğinde seyircilerin beğenisine sunuldu.

Yılbaşına özel sahnede renkli kostümlerle verilen konser, Bursalı müzikseverlerden alkış aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:30 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Merinos, Bursa, Yılbaşı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da Soğuk Hava Nedeniyle Atı, Naylona Sardılar Atatürk Havalimanından İstanbul Havalimanına Taşınma Tarihi Belli Oldu

Bitcoin, 2018'de 90 Kez En Düşük Düzeyine Geriledi Google Geri Adım Attı, 'Kürdistan' Haritası Kaldırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 05:02:52. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bbdso'dan Yılbaşı Özel Konseri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]