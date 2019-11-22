Son Dakika Haberleri: BBDSO, Devlet Sanatçısı İdil Biret'i konuk edecek
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BBDSO, Devlet Sanatçısı İdil Biret'i konuk edecek

6 saat önce

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Devlet Sanatçısı İdil Biret'i ağırlayacak.

BBDSO, Devlet Sanatçısı İdil Biret'i konuk edecek, System.String[]

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Devlet Sanatçısı İdil Biret'i ağırlayacak.

BBDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası Sanat Danışmanı Ender Sakpınar'ın yöneteceği konserde, Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Don Giovanni Operası Uvertürü" ile 21'inci ve 22'nci piyano konçertoları dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Ünlü orkestra şefi Bruno Walter'ın "karışıklık ile berraklık arasındaki ideal sentez" olarak tanımladığı Mozart'ın piyano konçertoları, "Anıtsal Piyanist" İdil Biret tarafından yorumlanacak.

Don Giovanni Operası ise özetle; Don Giovanni adındaki iflah olmaz çapkının flört ettiği kızlardan biri olan Donna Anna'nın babasını kazara öldürmesini ve Anna ile nişanlısı Ottavio'nun intikam arayışında Don Giovanni'nin çektiği yalnızlığı konu alıyor.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 28 Kasım'da gerçekleştirilecek konser, saat 20.00'de başlayacak.

Don Giovanni, İdil Biret, Mozart, Bursa, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:32 Kaynak: AA
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