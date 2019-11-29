Son Dakika Haberleri: BBDSO devlet sanatçısı İdil Biret'i konuk etti
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BBDSO devlet sanatçısı İdil Biret'i konuk etti

6 saat önce

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), devlet sanatçısı İdil Biret'i konuk etti.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), devlet sanatçısı İdil Biret'i konuk etti.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası Sanat Danışmanı Ender Sakpınar yönetti.

Gecede, Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Don Giovanni Operası Uvertürü" ile 21'inci ve 22'nci piyano konçertoları seyircilerin beğenisine sunuldu.

İdil Biret'in yorumuyla seslendirilen "Anıtsal Piyanist" adlı piyano konçertosu müzikseverler tarafından beğeni topladı.

Konser sonunda sanatçılar uzun süre alkışlandı.

BBDSO devlet sanatçısı İdil Biret'i konuk etti

Mustafa Kemal Atatürk, İdil Biret, Merinos, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:13 Kaynak: AA
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