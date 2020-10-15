BBDSO Hikmet Şimşek'i anma konseri düzenledi - Son Dakika

Gecenin sonunda solist ve şefin performansı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Konserde keman sanatçısı Özcan Ulucan, Wolfgang Amadeus Mozart 'ın "3 Numaralı Keman Konçertosu" ve Ludwig Van Beethoven 'ın "Sol Majör Romans" gibi eserlerini BBDSO eşliğinde seslendirdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Şimşek'in anısına düzenlenen konseri, Naci Özgüç yönetti.

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