Son Dakika Haberleri: BBDSO keman sanatçısı Rebekka Hartmann'ı ağırladı
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BBDSO keman sanatçısı Rebekka Hartmann'ı ağırladı

7 saat önce

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Alman keman sanatçısı Rebekka Hartmann'ı konuk etti.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Alman keman sanatçısı Rebekka Hartmann'ı konuk etti.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, besteci ve şef Bujor Hoinic yönetti.

Weilburger Schlosskonzerte, Schleswig- Holstein gibi önemli festivallerde solist olarak yer alan Rebekka Hartmann, sergilediği performansla da Bursalı sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Gecede, Rebekka Hartmann, R.Schumann ve P.I.Çaykovski "Patetik" başlıklı "6. Senfonisi" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.

Konser sonunda sanatçı, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

BBDSO keman sanatçısı Rebekka Hartmann'ı ağırladı

Schleswig, Holstein, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:18 Kaynak: AA
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