BBDSO, Latin ve caz piyanisti Emir Ersoy'u ağırlayacak - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat BBDSO, Latin ve caz piyanisti Emir Ersoy'u ağırlayacak - Son Dakika

BBDSO, Latin ve caz piyanisti Emir Ersoy'u ağırlayacak

6 saat önce

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), yeni yıl konserinde Latin ve caz piyanisti Emir Ersoy'u ağırlayacak.

BBDSO, Latin ve caz piyanisti Emir Ersoy'u ağırlayacak, System.String[]

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), yeni yıl konserinde Latin ve caz piyanisti Emir Ersoy'u ağırlayacak.

BBDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 26-27 Aralık'ta düzenlenecek konserde Ersoy, Latin ezgileriyle vokalde Aleiksi R. Contreras, gitar ve vokalde Görkem Baharoğlu, trompette Sercan Kerpiççiler, trombonda Hakan Çimenot, bas gitarda Eylem Pelit ve davulda Riccardo Marenghi ile sahne alacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Filarmoni Derneği ve Uludağ Premiumun katkılarıyla 26-27 Aralık'ta verilecek konser, saat 20.00'de başlayacak.

Aralık, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:30 Kaynak: AA
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