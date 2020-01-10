BBDSO Maurice Steger'i konuk etti - Son Dakika
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BBDSO Maurice Steger'i konuk etti

1 saat önce

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), İsviçreli sanatçı Maurice Steger'i ağırladı.

BBDSO Maurice Steger'i konuk etti, System.String[]

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), İsviçreli sanatçı Maurice Steger'i ağırladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Barok müziğinin dünyadaki önemli temsilcilerinden, blok flüt sanatçısı Maurice Steger şef ve solist olarak sahne aldı.

Konserin ikinci yarısında seslendirilen Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Haffner" başlıklı 35. senfonisi Bursalı müzikseverler tarafından beğeni topladı.

Konserin sonunda solist Maurice Steger sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Mustafa Kemal Atatürk, Merinos, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:46 Kaynak: AA
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