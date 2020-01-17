BBDSO'nun klasik müzik konseri ilgi gördü - Son Dakika
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BBDSO'nun klasik müzik konseri ilgi gördü

6 saat önce

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), klasik müzik konserinde, keman sanatçısı Mehmet Yasemin, piyano sanatçısı Eren Aydoğan ve viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil'i konuk etti.

BBDSO'nun klasik müzik konseri ilgi gördü, System.String[]

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), klasik müzik konserinde, keman sanatçısı Mehmet Yasemin, piyano sanatçısı Eren Aydoğan ve viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil'i konuk etti.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (MAKKM) konseri, şef Batuhan Uzgören yönetti.

Gecede, Yasemin, Aydoğan ve Kocamangil'in seslendirdiği eserler Bursalı müzikseverlerden beğeni topladı. Konserde Beethoven'in çeşitli eserlerine BBDSO sanatçıları da eşlik etti.

Gecenin sonunda sanatçılar sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Aydoğan, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:28 Kaynak: AA
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