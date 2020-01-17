BBDSO'nun klasik müzik konseri ilgi gördü - Son Dakika

BBDSO'nun klasik müzik konseri ilgi gördü
6 saat önce
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), klasik müzik konserinde, keman sanatçısı Mehmet Yasemin, piyano sanatçısı Eren Aydoğan ve viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil'i konuk etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:28 Kaynak: AA
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), klasik müzik konserinde, keman sanatçısı Mehmet Yasemin, piyano sanatçısı Eren Aydoğan ve viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil'i konuk etti.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (MAKKM) konseri, şef Batuhan Uzgören yönetti.
Gecede, Yasemin, Aydoğan ve Kocamangil'in seslendirdiği eserler Bursalı müzikseverlerden beğeni topladı. Konserde Beethoven'in çeşitli eserlerine BBDSO sanatçıları da eşlik etti.
Gecenin sonunda sanatçılar sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Son Dakika Gelecek Partisi'nden erken seçim iddiası: Türkiye 2021'in Mayıs ayında sandığa gidecek Deniz Seki arkadaşlarıyla fotoğraf paylaştı! Herkes "Arkandaki Ekrem İmamoğlu mu?" diye sordu Hasta yakınıyla sekreterin tartışması karakolda son buldu Kaçarak evlenen kızıyla görüşmek isteyen eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi