BBDSO'nun Tıp Bayramı'na özel konseri 12 Mart'ta - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat BBDSO'nun Tıp Bayramı'na özel konseri 12 Mart'ta - Son Dakika

BBDSO'nun Tıp Bayramı'na özel konseri 12 Mart'ta

6 saat önce

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Tıp Bayramı dolayısıyla 12 Mart'ta konser verecek.

BBDSO'nun Tıp Bayramı'na özel konseri 12 Mart'ta, System.String[]

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Tıp Bayramı dolayısıyla 12 Mart'ta konser verecek.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, BBDSO'nun genç şefi Dağhan Doğu'nun yöneteceği konserde, ney sanatçısı Murat Salim Tokaç ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) arp sanatçısı Çağatay Akyol solist olarak yer alacak.

Konserin ilk bölümünde Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Şefi ve besteci Kemal Günüç'ün bestelediği, metinlerini Atilla Kılıç'ın kaleme aldığı "İlk Nefes Bir Dokunuş: Göbeklitepe" adlı arp, ney, Hitit liri ve seyirci için yazılmış olan konçerto seslendirilecek.

İkinci bölümde ise bu sene tüm dünyada kutlanan "Beethoven Yılı" kapsamında, ünlü bestecinin doğumunun 250'inci yılı anısına majör 7'nci senfonisi seslendirilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Filarmoni Derneği, Acıbadem Sağlık Grubu ve Uludağ Premiumun katkılarıyla 12 Mart'ta verilecek konser, saat 20.00'de başlayacak.

Tıp Bayramı, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:40 Kaynak: AA
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