BBDSO tenor Aydın Uştuk'u konuk etti - Son Dakika

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) bu haftaki konserinde İlknur Güntürkün Kalıpçı, Aybige Kalıpçı ve tenor Aydın Uştuk'u ağırladı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri BBDSO şefi Dağhan Doğu yönetti.
Konserde, tenor Aydın Uştuk "Çanakkale", "Burası Huştur" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.
Gecenin sonunda solistler ve şefin performansı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
- Kaynak: AA
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