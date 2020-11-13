BBDSO tenor Aydın Uştuk'u konuk etti - Son Dakika

Gecenin sonunda solistler ve şefin performansı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Konserde, tenor Aydın Uştuk " Çanakkale ", "Burası Huştur" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri BBDSO şefi Dağhan Doğu yönetti.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) bu haftaki konserinde İlknur Güntürkün Kalıpçı , Aybige Kalıpçı ve tenor Aydın Uştuk'u ağırladı.

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