BBDSO, ünlü Macar şef Ferenc Gabor'u konuk edecek

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), dünyaca ünlü Macar şef Ferenc Gabor ile arp sanatçısı Merve Kocabeyler'i sahnesinde ağırlayacak.

BBDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma Operası" uvertürünün seslendirileceği konser, Reinhold Gliere'in arp konçertosu ile devam edecek ve Ludwig van Beethoven'ın 1. senfonisi ile sona erecek.

20. yüzyıl operalarını ve orkestra parçalarını sunması sayesinde çağdaş müziğin önemli bir yorumcusu ve ustası olarak ün kazanmış Macar orkestra şefi Ferenc Gabor'un yöneteceği konserin solistliğini, uluslararası birçok arp yarışmasında dereceleri bulunan arp sanatçısı Merve Kocabeyler yapacak.



Reinhold Gliere, yaşlılık döneminde bestelediği arp konçertosunu, Arpist Ksenia Erdeli'ye ithafen bestelemiştir. Eser, Viyana klasikleri ile Rus romantizminin stilistlik özelliklerini barındırması bakımından oldukça ilginç bir karaktere sahiptir.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 21 Kasım'da gerçekleştirilecek konser, saat 20.00'de başlayacak.