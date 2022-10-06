BBDSO yeni yıl sezon açılışında gala konseri verdi

Solist olarak sahne alan Görkem Ezgi Yıldırım , kontrtenor Kaan Buldular ve bas Kevork Tavityan'ın performansı müzikseverler tarafından beğeniyle karşılandı.

Gecede, Burak Onur Erdem 'in şefliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu da konuk oldu.

Kaynak: AA

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