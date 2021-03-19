Baran Kuş kimdir? BBL Academy yeni üyesini tanıttı "Baran Kuş" - Son Dakika
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Baran Kuş kimdir? BBL Academy yeni üyesini tanıttı "Baran Kuş"

11.05.2021 15:56

Yayın dünyasına yeni giriş yapanlar ve yükselmek isteyenler için bir fırsat olan bu organizasyon yeni üyelerini açıklamaya devam ediyor. Baran Kuş kimdir?

BBL Academy, BigBosslayf ekibinin yatırımlar ve gerekli destekler vererek oluşturduğu bir alt ekip olarak öne çıktı.

Yayın dünyasına yeni giriş yapanlar ve yükselmek isteyenler için bir fırsat olan bu organizasyon yeni üyelerini açıklamaya devam ediyor.

BBL Academy yeni üyesini tanıttı 'Baran Kuş'

BARAN KUŞ KİMDİR?

2004 doğlumlu Baran Kuş, henüz yayıncılık hayatının başında ve küçük bir izleyici kitlesine sahip. BBL Akademi'nin, takipçi sayısının artmasına çok etkisi olacağını düşündüğünü dile getiren Baran Akademiye alındığını da canlı yayında öğrendi. BBL Ekibine çok teşekkürlerini sunan Baran'a biz de başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros
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SON DAKİKA: Baran Kuş kimdir? BBL Academy yeni üyesini tanıttı "Baran Kuş" - Son Dakika
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