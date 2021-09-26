BBL Esports Botan B'nin hazırlardığı HASDUR şarkısını tanıttı

25 Eylül Cumartesi gününün akşam saatlerinde takımın HASDUR isimini verdiği şarkı yayınlandı.

2021'in ilk ayında yayınladığı 2Pac Cover videosu ile milyonlarca kişi tarafından dinlenen Botan Beyaz ile BBL Esports'un işbirliği, ortaya takıma özel bu şarkıyı çıkardı.

İçerisinde galibiyet temasının işlendiği şarkı toplamda 1 dakika 13 saniye uzunluğunda. Sözlerin tamamen Botan B'ye ait olduğu parçada altyapıda Samih imzası bulunurken, Mix ve Mastering işlemleri jagerstereo tarafından yapılmış.

Parçanın yayına alınmasının ardından ise hem takımın taraftarlarından hem de yönetim ekbi ve oyunculardan heyecanlarını dile getiren açıklamalar gecikmedi. BBL Esports Kurucu Ortağı Okan İlker Demirel Twitter ve Instagram hesapları üzerinden yaptığı açıklamada Lan karşılaşmalarında sahneye bu şarkı ile çıktıklarını ve kupa kaldırdıklarını hayal ettiğini dile getirirken, Botan Beyaz'ı 6 ay boyunca kovaladıklarını fakat her saniyesine değdiğini söyledi.

Hazırlanan şarkıya aşağıdan ulaşabilirsiniz.