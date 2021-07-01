BBL Esports-Fire Flux Esports arasında oynanan ilk harita tamamlandı! - Son Dakika

Twitch'in sevilen isimlerinin kurucuları olduğu iki takım, BBL Esports- Fire Flux Esports, arasında oynanan VALORANT maçı tamamlandı. VCT 3'ün heyecanı bütün espor ve VALORANT severleri sardı. Geçtiğimiz aşamalarda gördüğümüz güzel ve tatmin edici oyunların ardından VCT 3'ün ön eleme aşamalarında da seyirciler izledikleri oyunlarla inanılmaz maçlara tanıklık etti.

Özellikle ilk haritanın ardından espor sektörü tarafından özlenilen maçlar gönderileri geldi!

Oynanan serinin ilk maçında haritası oynandı ve kazanan taraf 13 - 11'lik skor ile birlikte BBL Esports oldu.

İkinci maç Split haritasında Özgür "root" Alagül kanalında canlı bir şekilde yayınlanacak. İkinci maçı 13 - 9'luk bir skor ile Fire Flux kazanıyor ve seri üçüncü maça uzuyor!