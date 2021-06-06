BBL Esports Forma tanıtım videosu paylaşıldı! - Son Dakika

Taraftarların ve takipçilerin uzun süredir istediği BBL Esports Forma tanıtım videosu paylaşıldı. BBL Esports, forma tanıtım videosunu yaklaşık 15 dakika önce sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

Forma tanıtımı grafikler ve sunum şekli olarak Türkiye espor ekosistemi için resmen devrim niteliğinde. Organizasyonun bünyesinde bulundurduğu VALORANT ve PUBG takımlarıyla sunulan video taraftarlar ve espor ekosisteminde yer alan kişiler tarafından büyük beğeni topladı.

Videoda öncelikle VALORANT takımının oyuncularının 3 boyutlu illüstrasyonu sunulmuş. Ardından her oyuncunun ana karakterinin de 3 boyutlu illüstrasyonu yer almış. VALORANT takımının hemen ardından ise PUBG takımının 3 boyutlu illüstrasyonu bizlere sunulmuş. Formanın tasarımı da aynı şekilde videoda yer almış. Organizasyonun formasına detaylıca göz attığımızda zincir desenlerini andırıyor. Ayrıca formanın arkasında yazıya ve sponsorların logolarına yer verilmiş. Formanın satışa çıkacağı tarih ise kesin olarak belirtilmemiş.

Tanıtım videosuna hızlıca gitmek için tıklayabilirsiniz.

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