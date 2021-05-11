BBL Esports: "İzlediğiniz tüm turnuvaları unutun" BBL Inhouse Cup başlıyor! - Son Dakika

BBL Esports'un resmi Twitter hesabından paylaşılan duyuruya göre yeni bir VALORANT turnuvası çok yakında bizlerle olacak.

Turnuvanın başlangıç tarihi 11 Mayıs Salı günü yani yarın 21: 00, bitiş tarihi ise 16 Mayıs Pazar olarak belirtildi. Turnuva Ferit "" Karakaya ve 'un Twitch kanallarında yayınlanacak. Turnuvaya katılacak takımlar ve karşılaşmalar:

GOATZILLA vs WayDadey

MetropAli vs AiminOğulları

BIAT@ vs PowerPuffGirls

HuzurEvi vs YeniCarry

Türkiye'nin en çok taraftarına sahip espor takımlarından biri olan organizasyonun bu turnuvasına da ilgi oldukça büyük olacağa benziyor, turnuva ile gelişmeler geldikçe haberi güncelleyeceğiz.