BBL Esports: "İzlediğiniz tüm turnuvaları unutun" BBL Inhouse Cup başlıyor! - Son Dakika

BBL Esports'un resmi Twitter hesabından paylaşılan duyuruya göre yeni bir VALORANT turnuvası çok yakında bizlerle olacak.
Turnuvanın başlangıç tarihi 11 Mayıs Salı günü yani yarın 21: 00, bitiş tarihi ise 16 Mayıs Pazar olarak belirtildi. Turnuva Ferit "" Karakaya ve 'un Twitch kanallarında yayınlanacak. Turnuvaya katılacak takımlar ve karşılaşmalar:
GOATZILLA vs WayDadey
MetropAli vs AiminOğulları
BIAT@ vs PowerPuffGirls
HuzurEvi vs YeniCarry
Türkiye'nin en çok taraftarına sahip espor takımlarından biri olan organizasyonun bu turnuvasına da ilgi oldukça büyük olacağa benziyor, turnuva ile gelişmeler geldikçe haberi güncelleyeceğiz.
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